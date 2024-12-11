Передача Бучневича помогла "Сент-Луису" одержать победу над "Лос-Анджелесом"

Форвард набрал 43 очка в нынешнем сезоне НХЛ.

"Сент-Луис" обыграл "Лос-Анджелес" в овертайме со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Крипто.ком-Арене" в Лос-Анджелесе.

Нападающий "Сент-Луиса" Павел Бучневич принял участие в победе своей команды. Россиянин отдал голевую передачу на Роберта Томаса, забросившего вторую шайбу в ворота хозяев.

В нынешнем сезоне НХЛ Павел Бучневич провел 61 матч и набрал 43 (13+30) очка.

Ранее мы сообщали, что "Вегас" одолел "Торонто", Барбашев отметился передачей.

Видео: YouTube / SPORTSNET