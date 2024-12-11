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"Вегас" одолел "Торонто", Барбашев отметился передачей

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Форвард набрал 40 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Вегас" обыграл "Торонто" со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Ти-Мобайл Арене" в Парадайсе.

Форвард "Вегаса" Иван Барбашев помог своей команде одержать победу. Россиянин отметился голевой передачей на Бретта Хаудена, забросившего вторую шайбу в ворота гостей.

В нынешнем сезоне НХЛ Иван Барбашев провел 51 матч и набрал 40 (18+22) очков.

Ранее мы сообщали, что передача Зуба помогла "Оттаве" обыграть "Чикаго".

Видео: YouTube / SPORTSNET

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Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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