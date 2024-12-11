Передача Зуба помогла "Оттаве" обыграть "Чикаго"

"Оттава" одержала победу над "Чикаго" в овертайме со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Юнайтед-центр" в Чикаго.
Защитник "Оттавы" Артем Зуб принял участие в победе своей команды. Россиянин отметился голевой передачей на Брэди Ткачука, забросившего первую шайбу в ворота хозяев.
В нынешнем сезоне НХЛ Артем Зуб провел 36 матчей и набрал 10 (2+8) очков.
Ранее мы сообщали, что Овечкин сократил отставание от Гретцки до девяти шайб.
Видео: YouTube / SPORTSNET
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