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Овечкин сократил отставание от Гретцки до девяти шайб

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Форвард помог "Вашингтону" обыграть "Рейнджерс".

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин помог своей команде обыграть "Рейнджерс" в овертайме со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Россиянин был признан второй звездой встречи. Он забросил вторую шайбу в ворота хозяев в третьем периоде. На счету Овечкина 885 шайб во всех матчах регулярного чемпионата. Он сократил отрыв до лидирующего Уэйна Гретцки до девяти голов.

В нынешнем сезоне НХЛ Александр Овечкин провел 46 матчей и набрал 49 (32+17) очков.

Ранее мы сообщали, что шайба Любушкина помогла "Далласу" одержать победу над "Нью-Джерси".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: александр овечкин, национальная хоккейная лига, уэйн гретцки, хк вашингтон кэпиталз, хк нью-йорк рейнджерс
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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