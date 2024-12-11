Овечкин сократил отставание от Гретцки до девяти шайб

Форвард помог "Вашингтону" обыграть "Рейнджерс".

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин помог своей команде обыграть "Рейнджерс" в овертайме со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Россиянин был признан второй звездой встречи. Он забросил вторую шайбу в ворота хозяев в третьем периоде. На счету Овечкина 885 шайб во всех матчах регулярного чемпионата. Он сократил отрыв до лидирующего Уэйна Гретцки до девяти голов.

В нынешнем сезоне НХЛ Александр Овечкин провел 46 матчей и набрал 49 (32+17) очков.

Ранее мы сообщали, что шайба Любушкина помогла "Далласу" одержать победу над "Нью-Джерси".

Видео: YouTube / SPORTSNET