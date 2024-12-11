Шайба Любушкина помогла "Далласу" одержать победу над "Нью-Джерси"

Защитник забросил первую шайбу в нынешнем сезоне НХЛ.

"Даллас" обыграл "Нью-Джерси" со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Американ Эйрлайнс-центр" в Далласе.

Защитник "Далласа" Илья Любушкин принял участие в победе своей команды. Россиянин стал автором второй заброшенной шайбы в ворота гостей. Она стала для него первой в регулярном чемпионате.

В нынешнем сезоне НХЛ Илья Любушкин провел 59 матчей и набрал 12 (1+11).

Ранее мы сообщали, что "Колорадо" обыграл "Питтсбург", Ничушкин отметился передачей.

Видео: YouTube / SPORTSNET