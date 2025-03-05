"Колорадо" обыграл "Питтсбург", Ничушкин отметился передачей

Хоккеист набрал 19 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Колорадо" обыграл "Питтсбург" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Болл-Арене" в Денвере.

Нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин помог своей команде одержать победу. Россиянин отметился голевой передачей на Кейси Миттельштадта. забросившего вторую шайбу в ворота гостей.

В нынешнем сезоне НХЛ Валерий Ничушкин провел 24 матча и набрал 19 (12+7) очков.

Ранее мы сообщали, что три очка Кучерова помогли "Тампе" разгромить "Коламбус".

Видео: YouTube / SPORTSNET