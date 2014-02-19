Три очка Кучерова помогли "Тампе" разгромить "Коламбус"

Россиянин был признан второй звездой матча.

"Тампа" одержала разгромную победу над "Коламбусом" со счетом 6:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Амали-Арене" в Тампе.

Форвард "Тампы" Никита Кучеров был признан второй звездой матча. Россиянин забросил вторую шайбу в ворота гостей. Он также отдал две голевые передачи на Виктора Хедмана.

В нынешнем сезоне НХЛ Никита Кучеров провел 58 матчей и набрал 90 (28+62) очков.

Ранее мы сообщали, что гол и передача Михеева помогли "Чикаго" обыграть "Лос-Анджелес".

Видео: YouTube / SPORTSNET