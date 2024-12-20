"Тампа-Бэй" обыграла "Сент-Луис", Кучеров и Василевский стали звездами игры

Игра закончилась со счетом 3:1.

Команда "Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграла "Сент-Луис Блюз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Ледовая встреча завершилась победой хозяев площадки с результатом 3:1 (1:0, 2:1, 0:0). В составе клуба победителей голами в воротах оппонентов отличились на 6, 24, 34 минутах спортсмены Энтони Сирелли, Ник Пербикс и Гейдж Гонсалвес. Со стороны "Блюз" единственную шайбу соперникам на 33 минуте игры забросил российский нападающий Павел Бучневич.



Российский вратарь из "Лайтнинг" Андрей Василевский отразил 31 бросок по воротам команды из 32. Его признали первой звездой матча. Его одноклубник и соотечественник, форвард Никита Кучеров отдал две передачи коллегам и был признан третьей звездой встречи. Таким образом россиянин продлил результативную серию до девяти матчей. Хоккеист вышел на третье место в рейтинге бомбардиров сезона с 49 очками. Павел Бучневич забросил девятую шайбу в текущем регулярном чемпионате НХЛ. Сейчас на его записано 22 очка.

"Тампа-Бэй" с 38 очками замыкает тройки лидеров в турнирной таблице Атлантического дивизиона, а "Сент-Луис" с 33 очками находится на шестом месте в рейтинге Центрального дивизиона. Обе команды свои следующие матчи проведут против представителей "Флориды Пантерз". "Блюз" сыграют против действующих обладателей Кубка Стэнли в гостевой встрече в ночь на 21 декабря, а "Лайтнинг" примут у себя "Пантерз" 22 декабря.

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET