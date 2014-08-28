Гол и передача Дадонова не помогли "Далласу" уйти от поражения в игре с "Торонто"

Россиянин был признан третьей звездой матча.

"Даллас" уступил "Торонто" со счетом 3:5 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Американ Эйрлайнс-центр" в Далласе.

Форвард "Далласа" Евгений Дадонов был признан третьей звездой матча. Россиянин забросил вторую шайбу в ворота гостей. Он также отметился голевой передачей на Колина Блэквелла.

В нынешнем сезоне НХЛ Евгений Дадонов провел 31 матч и набрал 12 (8+4) очков.

Ранее мы сообщали, что шайба Свечникова помогла "Каролине" разгромить "Айлендерс".

Видео: YouTube / SPORTSNET