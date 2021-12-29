Российские фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате Европы

Золото завоевала Камила Валиева.

Российские фигуристки заняли весь пьедестал на втором чемпионате Европы. Соревнования прошли в Таллине.

Первое место завоевала 15-летняя Камила Валиева, которая за два проката суммарно набрала 259,06 балла. Кроме того, Валиева установила мировой рекорд в короткой программе (90,45 балла). Предыдущее достижение принадлежало ей же.

Серебро и бронзу взяли Анна Щербакова (237,42) и Александра Трусова (234,36) соответственно.

Ранее российский теннисист Аслан Карацев обыграл британца Энди Маррея в финале турнира в Сиднее.

Фото: ISU