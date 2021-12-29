Карацев обыграл Маррея в финале турнира в Сиднее

Росссийский теннисист Аслан Карацев стал победителем турнира в Сиднее. Этот титул стал для него первым в нынешнем сезоне и третьим за всю карьеру.
В финале Карацев обыграл британского спортсмена Энди Маррея со счетом 6:3, 6:3. Матч продлился 1 час и 31 минуту. Призовой фонд турнира составил 521 000 долларов.
Следующим турнирном для Карацева станет Australian Open. Его соперником в первом круге стал испанец Хауме Мунар.
Ранее президент Сербии заявил, что будет бороться за Джоковича.
Видео: YouTube / Tennis TV
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