Карацев обыграл Маррея в финале турнира в Сиднее

Теннисист завоевал третий трофей в карьере.

Росссийский теннисист Аслан Карацев стал победителем турнира в Сиднее. Этот титул стал для него первым в нынешнем сезоне и третьим за всю карьеру.

В финале Карацев обыграл британского спортсмена Энди Маррея со счетом 6:3, 6:3. Матч продлился 1 час и 31 минуту. Призовой фонд турнира составил 521 000 долларов.

Следующим турнирном для Карацева станет Australian Open. Его соперником в первом круге стал испанец Хауме Мунар.

Ранее президент Сербии заявил, что будет бороться за Джоковича.

Видео: YouTube / Tennis TV