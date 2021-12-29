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Президент Сербии заявил, что будет бороться за Джоковича

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Первой ракетке мира повторно аннулировали визу.

Президент Сербии Александар Вучич высказался о ситуации с аннулированием визы первой ракетке мира Новаку Джоковичу. Его обращение опубликовали на YouTube-канале сербского лидера.

14 января стало известно, что власти Австралии повторно аннулировали визу Джоковичу. Ранее его задержали в аэропорту Мельбурна из-за отсутствия документов о медицинском освобождении от вакцинации. По этой причине серб может не сыграть на турнире Australian Open.

Мы будем бороться за Джоковича. Можете писать сотни отвратительных статей о нем, но он останется лучшим теннисистом всех времен. Сербия ответит вам, уважая международные правила и адекватное поведение страны.

Александар Вучич, президент Сербии

Ранее в Австралии объяснили решение пограничной службы аннулировать визу Джоковича

Видео: YouTube / Александар Вучић

 

Теги: australian open, александар вучич, аннулирование, виза, новак джокович, президент сербии
Категории: Лента новостей, Спорт, Теннис,

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