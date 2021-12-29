В Австралии объяснили решение пограничной службы аннулировать визу Джоковича

Сербский теннисист прибыл в Мельбурн для участия в Australian Open.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объяснил решение пограничной службы аннулировать визу первой ракетки мира Новака Джоковича.

Сербский теннисист прибыл в Мельбурн для участия в турнире Australian Open. Его отказались пускать через контроль из-за ошибки в оформлении документов. Речь идет о наличии медицинского отвода от вакцинации. Ранее стало известно, что на турнире сыграют только те спортсмены, которые сделали прививку от коронавируса.

Все, что я могу сказать, так это то, что предоставленное обоснование медотвода было признано недостаточным. Наша твердая пограничная политика имеет решающее значение для страны. Скотт Моррисон, премьер-министр Австралии

Ранее мы сообщали, что сборная России вышла в полуфинал ATP Cup-2022.

Видео: YouTube / ABC News (Australia)