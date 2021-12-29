Сборная России вышла в полуфинал ATP Cup-2022

Противостояние с итальянцами завершилось со счетом 2:1.

Сборная России одержала победу над Италией на групповом раунде теннисного турнира ATP Cup в Сиднее.

Противостояние команд завершилось со счетом 2:1 в пользу россиян. В первой встрече Роман Сафиуллин уступил Яннику Синнеру - 6:7 (6:8), 3:6. Во втором матче Даниил Медведев обыграл Маттео Берреттини - 6:2, 6:7 (5:7), 6:4. В парном поединке Медведев и Сафиуллин обыграли итальянцев - 5:7, 6:4, 10:5.

Благодаря этой победе сборная России заняла первое место в группе и вышла в полуфинал ATP Cup. Их соперник станет известен позднее.

Ранее мы сообщали, что сборная России стала победителем Кубка Дэвиса.

Видео: YouTube / Tennis TV