Сборная России по теннису стала победителем Кубка Дэвиса

Игра длилась один час и 29 минут. Решающее очко команде принес теннисист Даниил Медведев. Он обыграл своего коллегу из Хорватии Марина Чилича со счетом 7:6 (9:7), 6:2.

Сборная России по теннису одержала победу в финале Кубка Дэвиса со счетом 2:0. Об этом стало известно в воскресенье, 5 декабря.

Игра длилась один час и 29 минут. Решающее очко команде принес теннисист Даниил Медведев. Он обыграл своего коллегу из Хорватии Марина Чилича со счетом 7:6 (9:7), 6:2. Медведеву удалось сделать восемь эйсов при двух двойных ошибка и двух реализованных брейк-пойнтах. Его сопернику удалось создать восемь эйсов и один брейк-пойнт.

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев уточнил, что спортсмены особо не готовились к турниру. По его словам, "победа была по силе".

Ранее мы сообщили, что "Зенит" сыграл вничью с "Ростовом" на матче 17-го тура РПЛ.

Видео: Youtube/Sport Klub