Шайба Бучневича помогла "Сент-Луису" обыграть "Калгари" в матче НХЛ

Игра закончилась со счетом 4:3.

Представители "Калгари Флэймз" уступили "Сент-Луис Блюз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Игра завершилась победой гостей ледовой площадки в овертайме с результатом 4:3 (2:1, 0:1, 1:1, 1:0). В составе хозяев поля шайбы в ворота соперников забросили на 16, 26, 48 минутах спортсмены Джейкоб Пеллетье. Мэтт Коронато и Маккензи Уигар. Одной результативной пердачей отметился россиянин Даниил Мироманов. Со стороны гостей отличились голами на 13, 15, 47 и 63 минутах матча Зак Болдук, Роберт Томас, россиянин Павел Бучневич и Колтон Парайко.



Напомним, что для 29-летнего Бучневича данная шайба стала седьмой в нынешнем сезоне НХЛ, также на его счету девять передач в 25 проведенных встречах. В настоящее время "Калгари" с 31 очком замыкает тройку лидеров в рейтинге Тихоокеанского дивизиона. Сент-Луис" с 28 очками находится на пятом месте в таблице Центрального дивизиона.

Четыре очка Свечникова помогли "Каролине" обыграть "Колорадо" Ничушкина.

Фото и видео: YouTube / SPORTSNET