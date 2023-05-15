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Шайба Бучневича помогла "Сент-Луису" обыграть "Калгари" в матче НХЛ

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Игра закончилась со счетом 4:3.

Представители "Калгари Флэймз" уступили "Сент-Луис Блюз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Игра завершилась победой гостей ледовой площадки в овертайме с результатом 4:3 (2:1, 0:1, 1:1, 1:0). В составе хозяев поля  шайбы в ворота соперников забросили на 16, 26, 48 минутах спортсмены Джейкоб Пеллетье. Мэтт Коронато и Маккензи Уигар. Одной результативной пердачей отметился россиянин Даниил Мироманов. Со стороны гостей отличились голами на 13, 15, 47 и 63 минутах матча Зак Болдук, Роберт Томас, россиянин Павел Бучневич и Колтон Парайко.

Напомним, что для 29-летнего Бучневича  данная шайба стала седьмой в нынешнем сезоне НХЛ, также на его счету девять передач в 25 проведенных встречах. В настоящее время "Калгари" с 31 очком замыкает тройку лидеров в рейтинге Тихоокеанского дивизиона. Сент-Луис" с 28 очками находится на пятом месте в таблице Центрального дивизиона.

Четыре очка Свечникова помогли "Каролине" обыграть "Колорадо" Ничушкина.

Фото и видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: калгари, нхл, павел бучневич, сент-луис
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, Спорт, Хоккей,

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