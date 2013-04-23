Четыре очка Свечникова помогли "Каролине" обыграть "Колорадо" Ничушкина

Игра закончилась со счетом 5:3.

Представители команды "Каролины Харрикейнз" обыграли "Колорадо Эвеланш" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Ледовая встреча, которая состоялась на территории спортивной арены в городе Роли, завершилась победой хозяев площадки с результатом 5:3 (1:1, 2:0, 2:2). В составе "Каролины" шайбы в ворота соперников забросили на 17, 25, 27, 58 и 60 минутах спортсмены Эрик Робинсон, Сет Джарвис, Джек Рослович, Мартин Нечас и российский нападающий Андрей Свечников. Со стороны гостей поля голами отличились на 10, 55 и 59 минутах игры Арттури Лехконен российский нападающий Валерий Ничушкин (реализовал дубль).



Стоит отметить, что Андрей Свечников также сделал три голевые передачи, после чего был признан первой звездой матча. Россиянин впервые в своей профессиональной карьере набрал четыре очка в одной игре в рамках чемпионата НХЛ. В общей сложности в текущем сезоне НХЛ форвард набрал 22 балла (за девять голов и 13 результативных передач) в 26 проведенных играх. Защитник от "Харрикейнз" Дмитрий Орлов совершил один бросок в створ ворот и провел один силовой прием. Голкипер "ураганов" Петр Кочетков отразил 16 бросков из 19 по воротам клуба. Нападающий от "Колорадо" Николай Коваленко запомнился зрителям двумя силовыми приемами. Форвард из "Эвеланш" Никита Прищепов не набрал очков во время встречи. Вратарь "лавин" Александр Георгиев остался в запасном составе.

"Вегас" обыграл "Эдмонтон", Барбашев забросил победную шайбу.

Фото и видео: YouTube / SPORTSNET