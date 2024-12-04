"Вегас" обыграл "Эдмонтон", Барбашев забросил победную шайбу

Форвард был признан второй звездой матча.

"Вегас" обыграл "Эдмонтон" со счетом 1:0 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Ти-Мобайл Арене" в Парадайсе.

Форвард "Вегаса" Иван Барбашев был признан второй звездой матча. Россиянин забросил единственную шайбу в матче, пробив вратаря гостей в первом периоде.

В нынешнем сезоне НХЛ Иван Барбашев провел 26 матчей и набрал 28 (13+15) очков.

Ранее мы сообщали, что шайба Капризова принесла "Миннесоте" победу над "Ванкувером".

Видео: YouTube / NHL