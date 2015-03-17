Шайба Капризова принесла "Миннесоте" победу над "Ванкувером"

Россиянин был признан второй звездой матча.

"Миннесота" одолела "Ванкувер" в овертайме со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Эксел Энерджи-центр" в Сент-Поле.

Нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов был признан второй звездой матча. Россиянин забросил победную шайбу в ворота гостей в овертайме.

В нынешнем сезоне НХЛ Кирилл Капризов провел 24 матча и набрал 39 (16+23) очков.

Ранее мы сообщали, что гол и передача Малкина помогли "Питтсбургу" одержать победу над "Флоридой".

Видео: YouTube / SPORTSNET