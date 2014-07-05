Гол и передача Малкина помогли "Питтсбургу" одержать победу над "Флоридой"

На счету россиянина 24 очка в нынешнем сезоне НХЛ.

"Питтсбург" обыграл "Флориду" в овертайме со счетом 5:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене" в Питтсбурге.

Форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин принял участие в победе своей команды. Россиянин забросил вторую шайбу в ворота гостей. Он также отметился голевой передачей на Брайана Раста в овертайме.

В нынешнем сезоне НХЛ Евгений Малкин провел 27 матчей и набрал 24 (6+18) очка.

Ранее мы сообщали, что шайба Задорова помогла "Бостону" обыграть "Детройт".

Видео: YouTube / SPORTSNET