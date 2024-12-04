Шайба Задорова помогла "Бостону" обыграть "Детройт"

Защитник набрал 8 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Бостон" одержал победу над "Детройтом" в овертайме со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Ти-Ди Гарден" в Бостоне.

Защитник "Бостона" Никита Задоров помог своей команде добиться победы. Россиянин забросил первую шайбу в ворота гостей в середине первого периода.

В нынешнем сезоне НХЛ Никита Задоров провел 27 матчей и набрал 8 (2+6) очков.

Ранее мы сообщали, что шайба Дадонова помогла "Далласу" обыграть "Юту".

Видео: YouTube / SPORTSNET