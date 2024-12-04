  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Вчера, 7:08
362
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Шайба Задорова помогла "Бостону" обыграть "Детройт"

0 0

Защитник набрал 8 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Бостон" одержал победу над "Детройтом" в овертайме со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Ти-Ди Гарден" в Бостоне.

Защитник "Бостона" Никита Задоров помог своей команде добиться победы. Россиянин забросил первую шайбу в ворота гостей в середине первого периода.

В нынешнем сезоне НХЛ Никита Задоров провел 27 матчей и набрал 8 (2+6) очков.

Ранее мы сообщали, что шайба Дадонова помогла "Далласу" обыграть "Юту".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: национальная хоккейная лига, никита задоров, хк бостон брюинз, хк детройт ред уингз
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии