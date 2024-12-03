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Шайба Дадонова помогла "Далласу" обыграть "Юту"

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На счету форварда 10 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Даллас" одержал победу над "Ютой" со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Дельта-центр" в Солт-Лейк-Сити.

Нападающий "Далласа" Евгений Дадонов помог своей команде добиться победы. Россиянин забросил первую шайбу в ворота хозяев.

В нынешнем сезоне НХЛ Евгений Дадонов провел 24 матча и набрал 10 (7+3) очков.

Ранее мы сообщали, что "Рейнджерс" проиграли "Нью-Джерси", Панарин отметился передачей.

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: евгений дадонов, национальная хоккейная лига, хк даллас старз, хк юта
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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