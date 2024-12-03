"Рейнджерс" проиграли "Нью-Джерси", Панарин отметился передачей

Россиянин набрал 29 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Рейнджерс" уступили "Нью-Джерси" со счетом 1:5 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.

Форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин набрал одно очко по итогам встречи. Россиянин отметился голевой передачей на Криса Крайдера, который забросил единственную шайбу в ворота гостей.

В нынешнем сезоне НХЛ Артемий Панарин провел 24 матча и набрал 29 (13+16) очков.

Ранее мы сообщали, что "Детройт" уступил "Ванкуверу", Тарасенко отметился шайбой.

Видео: YouTube / SPORTSNET