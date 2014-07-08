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"Детройт" уступил "Ванкуверу", Тарасенко отметился шайбой

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Хоккеист набрал 11-е очко в нынешнем сезоне НХЛ.

"Детройт" проиграл "Ванкуверу" в овертайме со счетом 4:5 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Литтл Сизарс-арене" в Детройте.

Нападающий "Детройта" Владимир Тарасенко отметился заброшенной шайбой в ворота гостей. Россиянин отличился в третьем периоде.

В нынешнем сезоне НХЛ Владимир Тарасенко провел 23 матча и набрал 11 (4+7) очков.

Ранее мы сообщали, что шайба Марченко помогла "Коламбусу" обыграть "Чикаго".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: владимир тарасенко, национальная хоккейная лига, хк ванкувер кэнакс, хк детройт ред уингз
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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