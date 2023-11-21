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Шайба Марченко помогла "Коламбусу" обыграть "Чикаго"

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Форвард набрал 24 очка в нынешнем сезоне НХЛ.

"Коламбус" одержал победу над "Чикаго" со счетом 6:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Юнайтед-центр" в Чикаго.

Форвард "Коламбуса" Кирилл Марченко принял участие в победе своей команды. Россиянин забросил пятую шайбу в ворота хозяев. Также голами отличились его соотечественники Иван Проворов и Дмитрий Воронков.

В нынешнем сезоне НХЛ Кирилл Марченко провел 23 матча и набрал 24 (10+14) очка.

Ранее мы сообщали, что гол и передача Панарина помогли "Рейнджерс" обыграть "Монреаль".

Видео: YouTube / SPORTSNET

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Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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