Гол и передача Панарина помогли "Рейнджерс" обыграть "Монреаль"

Нападающий был признан второй звездой матча.

"Рейнджерс" обыграл "Монреаль" со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.

Нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин был признан второй звездой матча. Россиянин забросил первую шайбу в ворота гостей. Он также помог отличиться Винсенту Трочеку.

В нынешнем сезоне НХЛ Артемий Панарин провел 23 матча и набрал 28 (13+15) очков.

Ранее мы сообщали, что шайба Подколзина помогла "Эдмонтону" одолеть "Колорадо".

Видео: YouTube / SPORTSNET