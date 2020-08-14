Пассажиры смогут вылететь в Женеву раз в неделю.

"Аэрофлот" возобновит рейсы в Швейцарию с 15 августа. Об этом рассказали официальные представители российской авиакомпании. Специалисты отметили, что пассажирские самолеты из РФ будут летать в Женеву.

Полеты будут осуществляться с 15 августа по сокращенной программе сообщение компании "Аэрофлот"

Авиаперевозчик объяснил, что первое время перелеты до Женевы будут производиться по субботам. Улететь в Швейцарию можно будет раз в неделю. По мере восстановления международного сообщения количество вылетов по данному направлению увеличится. Частота рейсов может меняться.

Напомним, что правительство РФ приняло решение о возможности возобновить авиасообщение со Швейцарией из-за подходящей эпидемиологической обстановки.

Россия может предложить Швейцарии и Гонконгу изменить налоговые соглашения.