Правки необходимы для того, чтобы избежать двойного налогообложения.

Россия может предложить Швейцарии и Гонконгу изменить налоговые соглашения. Об этом во время правительственного совещания с президентом России Владимиром Путиным рассказал вице-премьер Алексей Оверчук. Чиновник объяснил, что внесение поправок в документ необходимо для того, чтобы избежать двойного налогообложения.

Мы ведем внимательный анализ всех соглашений об избежании двойного налогообложения, которые есть у РФ с зарубежными партнерами Алексей Оверчук, вице-премьер России

Чиновник объяснил, что данный вопрос уже поднимался с иностранными коллегами с Кипра. Сейчас российское правительство намерено обратится с предложением по внесению изменений к представителям Швейцарии и Гонконга. Эксперты начнут готовить аналогичную инициативу в том случае, если президентом РФ будет дано соответствующее поручение.

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Фото: Piter.tv