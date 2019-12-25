  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Россия может предложить Швейцарии и Гонконгу изменить налоговые соглашения
Сегодня, 12:29
22
lesjasap

Россия может предложить Швейцарии и Гонконгу изменить налоговые соглашения

0 0

Правки необходимы для того, чтобы избежать двойного налогообложения.

Россия может предложить Швейцарии и Гонконгу изменить налоговые соглашения. Об этом во время правительственного совещания с президентом России Владимиром Путиным рассказал вице-премьер Алексей Оверчук. Чиновник объяснил, что внесение поправок в документ необходимо для того, чтобы избежать двойного налогообложения.

Мы ведем внимательный анализ всех соглашений об избежании двойного налогообложения, которые есть у РФ с зарубежными партнерами

Алексей Оверчук, вице-премьер России

Чиновник объяснил, что данный вопрос уже поднимался с иностранными коллегами с Кипра. Сейчас российское правительство намерено обратится с предложением по внесению изменений к представителям Швейцарии и Гонконга. Эксперты начнут готовить аналогичную инициативу в том случае, если президентом РФ будет дано соответствующее поручение.

В Минздраве рассказали о длительности иммунитета к коронавирусу.

Фото: Piter.tv

Теги: гонконг, налоговое соглашение, швейцария
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии