Константинос Петридис заявил о новом соглашении Кипра с РФ.

Россия и Кипр договорились о поправках в налоговое соглашение. Об это в собственном Twitter-аккаунте сообщил министр финансов Кипра Константинос Петридис. По словам чиновника, стороны пришли к соглашению о двойном налогообложении.

Восстанавливая доверие к экономическим связям между Россией и Кипром, поправки к соглашению согласованы сегодня Константинос Петридис, министр финансов Кипра

Напомним, что последний раунд переговоров проходит в Москве 10 и 11 августа. Немногим ранее Москва приняла решение прекратить действие документа о налогах из-за отказа Никосии внести поправки. В начале апреля РФ уведомила Кипр о том, что хочет изменить соглашение, чтобы избежать двойного налогообложения. Правительство РФ планирует обложить налогом в 15% доходы в виде дивидендов, переводимых на зарубежные счета.

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Видео: Youtube/The Duran