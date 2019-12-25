Аналитики полагают, что теперь инвесторы заинтересуются "русскими оффшорными зонами".

Эксперты оценили вероятность возврата российского бизнеса с Кипра после того, как РФ расторгла со страной налоговое соглашение. Об этом пишет издание РБК.

Аналитики считают, что структурировать холдинги будет теперь не так выгодно. Но это не означает, что бизнес будет массово бежать с острова. Кто-то из экспертов отмечает, что вскоре Россия и Кипр заключат новое налоговое соглашение, так как у Кипра нет рычагов давления на РФ.

Некоторые аналитики полагают, что теперь инвесторы заинтересуются "русскими оффшорными зонами" — Калининградом и Владивостоком.

Ранее мы писали, что Россия разрывает налоговое соглашение с Кипром.