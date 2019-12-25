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Россия разрывает налоговое соглашение с Кипром
Сегодня, 13:47
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matveyvn

Россия разрывает налоговое соглашение с Кипром

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Разрыв соглашения — часть выполнения поручений президента.

Россия разрывает соглашение с Кипром о двойном налогообложении. Информация об этом появилась на сайте министерства финансов РФ.

Однако в кипрском Минфине заявили, что причины для денонсации соглашения с Россией отсутствуют. В ведомстве добавили, что это его разрыв может иметь негативные последствия.

В российском Минфине отметили, что разрыв соглашения — часть выполнения поручений президента, по которому проценты и дивиденды, выплачиваемые из Кипра, должны облагаться налогом в 15%.

Аналогичное соглашение РФ готова расторгнуть с Мальтой.

Ранее законопроект о пороге налогообложения вкладов внесли в Госдуму.

Теги: кипр, минфин, налоги
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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