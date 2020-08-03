Сейчас НДФЛ в 13% облагаются вклады в банках и инвестиции в ценные бумаги размером больше миллиона рублей.

Законопроект о пороге налогообложения вкладов внесли в Госдуму. Он обозначит требования к счетам, налог на доходы с процентов которых составит 13%.

Законопроект внесли депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым. Отмечается, что он позволит снизить политику по банковским вкладам.

Сейчас НДФЛ в 13% облагаются вклады в банках и инвестиции в ценные бумаги размером больше миллиона рублей. Парламентарии предлагают поднять планку до пяти миллионов. Это поможет избежать попадания под налог пенсионеров, семей со средним доходом и лиц предпенсионного возраста.

Ранее россияне одобрили повышение налогов в 2021 году. Повышение налога коснется физических лиц (НДФЛ), которые имеют высокий заработок. Отмечается, что 73% опрошенных знают о повышении ставки НДФЛ для людей с годовым доходом пять миллионов рублей. При этом 32% заявили, что они изучили этот вопрос углубленно.