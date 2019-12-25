В понедельник, 13 июля, стало известно о том, что россияне одобрили повышение налогов в 2021 году. Об этом сообщает всероссийский центр изучения общественного мнения.
Напомним, что повышение налога коснется физических лиц (НДФЛ), которые имеют высокий заработок. Отмечается, что 73% опрошенных знают о повышении ставки НДФЛ для людей с годовым доходом пять миллионов рублей. При этом 32% заявили, что они изучили этот вопрос углубленно.
Однако 27% опрошенных впервые услышали о повышении налога.
Ранее мы сообщали о том, что Хуснуллин допустил снижение ставки по ипотеке в России ниже 8% в 2020 году.
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