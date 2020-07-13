Хуснуллин допустил снижение ставки по ипотеке в России ниже 8% в 2020 году

По итогам 2020-го средняя ставка по ипотеке в России сократится до рекордного показателя в 8 процентов годовых.

В понедельник, 13 июля, стало известно о том, что Хуснуллин допустил снижение ставки по ипотеке ниже 8% в 2020 году. Об этом сообщает "Интерфакс".

На заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что по итогам текущего года ставка по ипотеке сократится до рекордного показателя в 8 процентов годовых. Также он отметил, что ставка в 6,5% позволила укрепить строительную отрасль России в условиях кризиса.

Отмечается, что соответствующее снижение пройдет в рамках программы "Жилье и городская среда".

Ранее мы сообщали о том, что Путин заявил о возможности кардинального решения жилищного вопроса в России.

Видео: kremlin.ru