По его словам, жильё — это фундаментальное условие нормальной жизни семьи и гражданина.

Президент России Владимир Путин заявил о возможности кардинального решения жилищного вопроса в России. Мнением он поделился на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин докладывал о реализации проекта "Жильё и городская среда". Путин заметил, что сейчас, возможно, впервые за историю России, есть шанс кардинально решить жилищный вопрос в России.

Нужно не упустить этот шанс, над этим нужно настойчиво работать. Владимир Путин, президент России

По его словам, жильё — это фундаментальное условие нормальной жизни семьи и гражданина России.

Глава государства поручил Хуснуллину уделить особое внимание данному направлению. Путин отметил, что пять миллионов семей могут получить жилье к 2026 году.

Ранее Путин объявил о предотвращении катастрофы на рынке труда.