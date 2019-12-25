Президент России Владимир Путин заявил о возможности кардинального решения жилищного вопроса в России. Мнением он поделился на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин докладывал о реализации проекта "Жильё и городская среда". Путин заметил, что сейчас, возможно, впервые за историю России, есть шанс кардинально решить жилищный вопрос в России.
Нужно не упустить этот шанс, над этим нужно настойчиво работать.
Владимир Путин, президент России
По его словам, жильё — это фундаментальное условие нормальной жизни семьи и гражданина России.
Глава государства поручил Хуснуллину уделить особое внимание данному направлению. Путин отметил, что пять миллионов семей могут получить жилье к 2026 году.
Ранее Путин объявил о предотвращении катастрофы на рынке труда.
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