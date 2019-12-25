Владимир Путин объявил о предотвращении катастрофы на рынке труда. Об этом глава государства рассказал во время совещания совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Политик объяснил, что правительству удалось не допустить "драматичного роста показателей" во время пандемии коронавируса.
Мы не допустили взрывного, как в некоторых странах, драматического роста безработицы
Владимир Путин, президент России
Политик признал, что во время начала эпидемии COVID-19 в стране чиновникам не хватало слаженности в действиях. Однако Путин отметил, что экономика России осталась "в рабочем состоянии". Ранее глава Минтруда Антон Котяков рассказал, что согласно официальной статистике, число безработных в России увеличилось до 2,9 млн человек. Пик безработицы в России прогнозируется на третий квартал 2020 года.
Путин призвал определить общенациональные задачи на следующие 10 лет.
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