России удалось сдержаться от "взрывного числа" безработных.

Владимир Путин объявил о предотвращении катастрофы на рынке труда. Об этом глава государства рассказал во время совещания совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Политик объяснил, что правительству удалось не допустить "драматичного роста показателей" во время пандемии коронавируса.

Мы не допустили взрывного, как в некоторых странах, драматического роста безработицы Владимир Путин, президент России

Политик признал, что во время начала эпидемии COVID-19 в стране чиновникам не хватало слаженности в действиях. Однако Путин отметил, что экономика России осталась "в рабочем состоянии". Ранее глава Минтруда Антон Котяков рассказал, что согласно официальной статистике, число безработных в России увеличилось до 2,9 млн человек. Пик безработицы в России прогнозируется на третий квартал 2020 года.

Путин призвал определить общенациональные задачи на следующие 10 лет.