Российский президент рассказал о необходимости поддержать стабильные доходы граждан.

Владимир Путин назвал главной задачей поддержку занятости. Об этом глава государства заявил во время правительственного совещания по национальным проектам. Политик отметил, что основной целью чиновников на фоне объективных экономических трудностей следует считать поддержка стабильности доходов граждан и их трудовой занятости.

На фоне экономических трудностей, которые возникли в последнее время в связи с этой пандемией, главное, поддержать занятость и доходы наших граждан Владимир Путин, президент России

Российский лидер напомнил, что весной 2020 года правительство РФ внедрило "беспрецедентный пакет поддержки" экономической отрасли. Путин отметил, что для государства эти ресурсы достаточно большие, хотя по сравнению с другими странами они "не являются такими уж огромными". Политик подчеркнул, что чиновника удалось оказать помощь отрасли точечно.

Путин: РФ войдет в число мировых лидеров по качеству образования.