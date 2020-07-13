Путин: РФ войдет в число мировых лидеров по качеству образования

Глава государства призвал обеспечить всех граждан страны качественным образованием.

Россия должна войти в число мировых лидеров по качеству образования. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время совещания совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Политик прокомментировал, на какие ориентиры следует обращаться внимание чиновникам на ближайшее десятилетие.

Россия должна войти в число мировых лидеров по качеству общего образования, по объемам научных исследований и разработок Владимир Путин, президент России

По словам политика, российское образование должно быть доступно для всех граждан страны, вне зависимости от их доходов. Путин заметил, что для этого правительству следует соблюдать ключевое условие. Оно подразумевает "сделать все", чтобы каждый человек вне зависимости от места рождения и уровня доходов мог получить качественное образование и "раскрыть свой природный дар".

Схиигумен Сергий призвал Путина передать власть ему.