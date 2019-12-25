Президент России Владимир Путин призвал определить общенациональные задачи на следующие 10 лет. Он считает, что нужно расширить горизонт планирования национальных проектов и целей за 2024 год.
Об этом глава государства рассказал на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Путин предложил актуализировать национальные проекты и учесть при их выполнении накопленный за последние месяцы опыт.
Мы должны более эффективно распределять наши возможности. Маневрировать средствами.
Владимир Путин, президент России
Ранее Путин назвал главной задачей поддержку занятости.
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