СМИ: Кипр разыскивает россиянина по делу о взрыве в Бейруте

Российского гражданина Игоря Гречушкина разыскивают в рамках расследования огромного взрыва в порту.

Греческое издание "Прото тема" сообщает, что служба безопасности Кипра разыскивает россиянина по делу о взрыве в Бейруте. Об этом сказано в статье.

В статье сказано, что судно, якобы принадлежавшее Гречушкину, было арестовано ливанскими властями в 2014 году. Соответственно, 2750 тонн аммиачной селитры перевезли на склад в порту. Груз долгое время просто занимал место. Спустя несколько лет он взорвался. Полиция Кипра не обладает информацией о том, что его ищут кипрские и ливанские власти.

На данный момент у нас нет информации ни от ливанских властей, ни от какой-либо другой службы безопасности. - Христос Андреу, пресс-секретарь полиции

Напомним, что во вторник вечером в районе порта Бейрута прогремел мощный взрыв. Позднее власти сообщили, что взорвалось 2750 тонн аммиачной селитры. Пострадали половина зданий города, больницы переполнены из-за количества жертв.

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Видео: Youtube/Naga Wyspa