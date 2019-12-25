Еще одного путешественника ищут спасатели.

В Швейцарии во время бури погибли трое испанских туристов. Об этом сообщили журналисты из местного издания Matin со ссылкой на правоохранительные органы. В полиции отметили, что еще один путешественник считается пропавшим без вести. Он исчез во время непогоды около коммуны Пфеферс на севере страны.

На данный момент пропавшего туриста ищут спасатели. Известно, что погибшие иностранцы занимались каньонингом - преодолением каньонов без использования плавучих средств. Полиция и представители поисковой службы смогли добраться до места только после того, как буря отступила от региона. Им удалось обнаружить тела троих жертв.

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