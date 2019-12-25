В 200-ых годах гарнизоне снимался фильм "Враг у ворот".

Бывшую военную базу СССР в Германии перестроят в спальный район. Об этом сообщили журналисты из Deutsche Welle. Они рассказали, что речь идет об объекте в Постдаме (район Крампниц), расположенном на федеральной земле Бранденбург. На месте гарнизона появится новый район на 10 тысяч жителей. Общая площадь участка составляет 140 гектаров.

Стоит отметить, что на данной локации в 2000-ых годах снимали американский фильм "Враг у ворот". После второй мировой войны на территории разместился военный советский гарнизон, но с 1992 года здания оставались пустыми. В ФРГ добавили, что частично постройки сохранят.

Власти Германии объяснили, что на месте не функционирующего объекта появятся жилые здания, семь детских садов, несколько школ, спортивные площадки, торговые и офисные помещения, а также транспортная инфраструктура и парки.

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