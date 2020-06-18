Местные жители протестуют против возвращения туристов. Они не хотят, чтобы "грохочущие чемоданы" возвращались в страну.

Стало известно, как сейчас выглядит туризм в Венеции. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на Deutsche Welle.

Долгое время в Венецию никто не ездил. Это было связано с пандемией коронавирусной инфекции во всем мире. Однако сейчас путешественники охотно едут в город каналов. Ученый-эколог по устойчивому развитию Джейн да Мосто также выступает против путешественников. Она считает, что массовое скопление людей и круизные суда разрушают Венецию. Арендодатели охотнее сдают свою недвижимость путешественникам, чем семьям.

Мои четверо детей любят этот город, и важно, чтобы у них тут было будущее. - утверждает Джейн да Мосто, ученый-эколог

Однако гондольеры и владельцы заведений общественного питания ждут возвращения туристов. По последним данным, население Венеции составляет чуть больше 51 тыс. человек.

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Видео: Youtube/NBC News