Под ограничения попадают некоторые китайские чиновники.

Президент США Дональд Трамп одобрил пакет санкций против Китая за притеснение уйгуров. Об этом сообщает сайт Белого дома.

Трамп подчеркнул, что санкции распространяются на тех, кто виновен в нарушениях прав человека. Речь идёт о постоянном использовании воспитательных лагерей, принудительный труд и навязчивый надзор для уничтожения самобытности уйгуров и других меньшинств в Китае.

Напомним, что в прошлом месяце, Конгресс США одобрил законопроект, который дает право вводить санкции против китайских граждан, виновных в притеснении мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном округе (СУАР).

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Видео: Youtube/VOA News