Президент США Дональд Трамп одобрил пакет санкций против Китая за притеснение уйгуров. Об этом сообщает сайт Белого дома.
Трамп подчеркнул, что санкции распространяются на тех, кто виновен в нарушениях прав человека. Речь идёт о постоянном использовании воспитательных лагерей, принудительный труд и навязчивый надзор для уничтожения самобытности уйгуров и других меньшинств в Китае.
Напомним, что в прошлом месяце, Конгресс США одобрил законопроект, который дает право вводить санкции против китайских граждан, виновных в притеснении мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном округе (СУАР).
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Видео: Youtube/VOA News
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