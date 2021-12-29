Жители улицы Рубинштейна возмущены встречей ресторатора Коновалова с бизнес-омбудсменом

Бизнес-омбудсмен Петербурга обсудил с петербургскими рестораторами введение QR-кодов в заведениях общепита.

В среду, 12 января, уполномоченный по защите прав предпринимателей Александр Абросимов встретился с петербургскими рестораторами, которые обеспокоены введением QR-кодов в заведениях общепита. На ней также присутствовал создатель "Карты сопротивления" бизнесмен Александр Коновалов. Однако петербуржцы недовольны, что власти города готовы выяснять позицию предпринимателей по введению QR-кодов, а пресекать нарушения в жилых домах, в которых расположены заведения тех же самых бизнесменов, не торопятся. Своим негодованием горожане поделились в группе "Граждане Владимирского округа" в социальной сети ВКонтакте.

С чего все началось. Введение QR-кодов в магазинах, ресторанах и бойкот бизнесменов

В начале года, 2 января, в Петербурге вступили в силу новые ограничительные меры. В местах общественного питания (кафе, рестораны, бары) и розничной торговли ввели QR-коды. Исключение – производственные столовые, предприятия общепита на территории гостиниц для постояльцев, а также кафе на вокзалах и в аэропортах. Также без QR-кода можно посетить магазины без торгового зала, аптеки, автозаправочные станции, продовольственные магазины и магазины с непродовольственными товарами первой необходимости.

Фото: Piter.TV

На введение QR-кодов особенно остро отреагировали петербургские рестораторы. Изначально ввести QR-коды должны были 1 декабря, власти перенесли их на 27 декабря, а затем отодвинули на 2 января. Предприниматели обратились к бизнес-омбудсмену, так как не готовы были к новым требованиям. Бизнес попросил властей отложить введение QR-кодов до февраля, однако просьбы не были услышаны.

Спустя два дня после введения QR-кодов в заведениях бизнесмен Александр Коновалов опубликовал на странице в Instagram запись, в которой заявил, что не будет в своих заведениях требовать от гостей QR-коды. Он создал список с кафе, ресторанами и барами, которые можно посетить без "документации". Сегодня в списке находятся не только кафе, бары и рестораны, но и образовательные центры, магазины, арт-пространства и кальянные. По данным на 13 января, бойкот поддержали 124 заведения.

Фото: Instagram / alexandrkonovalov2

Реакция власти не заставила себя долго ждать. На днях прокуратура Петербурга напомнила бизнесу и гражданам о привлечении к административной и уголовной ответственности за нарушение режима QR-кодов и норм постановления №121. Отказ от проверки QR-кодов, напомнили в прокуратуре, грозит привлечением к ответственности по ч.1 и ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ и в рамках УК РФ. При необходимости, по словам Коновалова, он готов поддержать коллег, если им будут поступать угрозы со стороны власти.

Встреча ресторатора Александра Коновалова с бизнес-омбудсменом Александром Абросимовым

Помимо Александра Коновалова на встрече присутствовали глава объединения "Рестоград" Александр Ружинский и исполнительный директор Союза малых предприятий Владимир Меньшиков. При этом встреча проходила без участия журналистов и городских чиновников. Как пояснили "Фонтанке" в аппарате бизнес-омбудсмена, "задача была выслушать от бизнеса объективную оценку настоящей ситуации и выработать подходы к корректировке существующих мер. Поэтому участие Смольного не предполагалось".

Ружинский предложил отменить запрет на работу заведений до 23:00, если в городе ввели QR-коды. Или же отменить QR-коды, оставив "комендантский час". Меньшикову также не нравится введение QR-кодов, но он предпочтет эту меру, чем локдаун. Коновалов же позицию коллег не разделил. Он напомнил, что изначально власти заявляли о добровольной вакцинации. Также он не видит связь между вакцинацией и введением QR-кодов.

В итоге было принято решение, что Коновалов подготовит письменную аргументацию своей позиции. Абросимов же заявил, что направит в Смольный "дополнительные предложения по минимизации последствий от введения ограничительных мер".

Реакция жителей улицы Рубинштейна

Нас, граждан, очень возмущает позиция Смольного, МВД, прокуратуры и власти, что массовые длящиеся нарушения в жилых домах на улице Рубинштейна не пресекаются уже в течение 7 лет. житель улицы Рубинштейна

По мнению жителей, права горожан, которые не могут посещать заведения без QR-кода, Коновалова волнуют не в первую очередь. На первом месте у него стоят собственные интересы.

Я профессиональный юрист, бывший мент и коммерс с 20-ти летним стажем. Прошёл все круги ада российского малого бизнеса. описывает свою биографию в аккаунте Instagram Александр Коновалов

Фото: Instagram / alexandrkonovalov2

По словам самого Коновалова, в настоящее время он является владельцем 200 точек в Петербурге (кафе, рестораны, бани, сауны, автосервисы, стройки, шиномонтажи, магазины и не только) и имеет 150 точек по всей стране. В общем и целом, суть своей деятельности бизнесмен описывает коротко.

Суть моей деятельности – помогать работать так, чтобы "у Вас все было, а Вам за это ничего не было". Александр Коновалов

Не исключено, что благодаря его "услугам" на улице Рубинштейна продолжают существовать несколько баров, у которых был (или есть) конфликт с собственниками жилья.

Один из конфликтов произошел в конце ноября прошлого года. Жители улицы Рубинштейна пожаловались, что не могут попасть к себе домой. Дело в том, что в этом же доме находятся бары "Коммуналочка" и "Commode". Позже глава муниципального совета МО "Владимирский округ" заявил, что будет требовать возбуждения уголовного дела в отношении владельцев баров. Однако информации о возбуждении дела так и нет.

Главное фото: Piter.TV