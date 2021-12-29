СМИ: у ресторатора Александра Коновалова проходит обыск

Следствие предполагает, что он мог быть причастен к посредничеству в даче взятки.

В дом ресторатора Александра Коновалова в пятницу, 28 января, пришли с обысками. Об этом сообщила "Фонтанка" со ссылкой на информацию невестки предпринимателя.

По данным издания, обыск проходит в коттеджном поселке "Белоостров". Бизнесмену инкриминируют причастность к посредничеству в даче взятки. Сумма взятки, предположительно, составила 50 тысяч рублей. Официальной информации пока не появлялось.

Напомним, Александр Коновалов является владельцев более 200 заведений, среди них бары на улице Рубинштейна, на которые периодически жалуются местные жители. Также бизнесмен возглавил группу сопротивления QR-кодов и создал список заведений, которые пускают посетителей без подтверждения иммунного статуса. Некоторые заведения опечатали в результате антикоронавирусного рейда. Коновалов вместе с союзниками пытался прорвать оборону.

Фото: Telegram / Аварийный Петербург