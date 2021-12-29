Противники QR-кодов попытались отвоевать закрытые заведения на Рубинштейна

У учреждений уже несколько дней дежурят правоохранители.

Ресторатор и противник QR-кодов Александр Коновалов вместе с активистами и юристами приехал на улицу Рубинштейна отвоёвывать заведения, которые закрыли после прошедшего на выходных ночного рейда.

На прошедших выходных прошла самая крупная проверка с начала пандемии. В список проверяемых заведений вошли и те, которые открыто заявили о том, что не будут проверять QR-коды посетителей.

Всего правоохранители проверили 20 заведений. По итогу проверки в отношении 103 посетителей и 32 юридических лиц были составлены административные протоколы. Часть заведений-нарушителей была опечатана.

Александр Коновалов решил так просто не сдаваться и пришел к закрытым дверям заведений. Туда заранее стянули сотрудников правоохранительных органов.

Фото: Telegram / Аварийный Петербург