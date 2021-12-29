Деятельность 20 заведений в Петербурге приостановили за нарушение антиковидных требований

Губернатор напомнил, что за нарушения может грозить не только административная, но и уголовная ответственность.

По итогам антиковидных рейдов в Петербурге приостановили деятельности 20 заведений. Об этом сообщила пресс-служба губернатора 24 января.

За прошедшую неделю сотрудники комитета по контролю за имуществом проверили 92 предприятия — 69 магазинов, 18 точек общепита, 5 организаций сферы услуг. Рейды прошли в разных районах: не только центральных, но и в Пушкинском, Колпинском, Выборгском, Приморском. Большинство предприятий соблюдали санитарно-эпидемиологические требования. Нарушения были выявлены только в пяти местах — у организации не было QR-кода, либо персонал не использовал маски. Штраф для владельцев предприятий составит до 300 тысяч рублей.

Также пресс-служба рассказала о рейде в заведениях, которые отказались спрашивать у посетителей QR-коды. Были осмотрены 20 заведений общественного питания. Некоторые из них работали в ночное время и не спрашивали QR-коды у петербуржцев. По итогу были составлены более 100 административных протоколов в отношении посетителей и 32 протокола в отношении юрлиц. Часть заведений опечатали. Следователи изъяли мобильные телефоны, компьютеры, кассовые аппараты, финансово-хозяйственную документацию. Чтобы заведения не возобновили работу, около них дежурят силовики.

Фото: ВКонтакте / ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу