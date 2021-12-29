Силовики провели масштабный рейд по барам Петербурга, игнорирующим QR-коды

Стражи порядка опечатали 20 заведений.

В пятницу, 21 января, силовики провели массовый рейд по барам Петербурга, в которых у посетителей не проверяют QR-коды. Инициатором проверки стал следственный комитет. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Следователи вместе с сотрудниками полиции и профильных комитетов городского правительства, представителями Роспотребнадзора и Росгвардии искали нарушителей 121-го постановления. Почти 200 ревизоров проверяли, какие бары пропускают гостей без QR-кодов, работают после 11 вечера и бойкотируют СИЗ.

Проверка стала одним из этапов расследования уголовного дела по статье "нарушение санитарно-эпидемиологических правил". Известно, что в соцсетях были опубликованы призывы к игнорированию ограничений, после чего правоохранители решили организовать самый массовый рейд за историю пандемии в Петербурге.

Стражи порядка осмотрели около 20 баров. Нарушителям выписали административные протоколы. Изымались предметы и документы, которые были интересны следствию. Отметим,что рейд закончился составлением почти сотни протоколов. Полицейские опечатали 20 ресторанов.

Создатель "карты сопротивления" Александр Коновалов написал в социальных сетях, что не боится задержания. Ресторатора больше пугает, что люди примут ограничения.

Кого-то задержат. Возможно, меня. Возможно, еще что-то будет. Но я не беспокоюсь по этому поводу. Я беспокоюсь, что люди будут пугаться и сдаваться, и коды войдут в нашу жизнь навсегда. Александр Коновалов, ресторатор

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге бойкот против QR-кодов поддерживает более 170 заведений. Бизнесмены, которые руководят барами, где не соблюдают ковидный режим, пожаловались на проверки.

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