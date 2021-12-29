Соблюдающие антиковидный режим рестораторы рассказали о постоянных проверках

Николаев подчеркивает, что не нужно отменять систему QR-кодов. По его мнению, нужно просто дать выполняющему все нормы бизнесу функционировать нормально.

В бары, которые соблюдают антиковидный режим, постоянно приходят инспекторы с проверками. Об этом рассказал ресторатор Владимир Николаев на своей странице в Facebook, передает "peterburg2.ru".

По словам Николаева, инспекторы пытаются купить что-то с фальшивым кодом, их проверяют на соблюдение санитарно-эпидемиологических норм, а также приходят с камерами в 00:00 и упираются в закрытую дверь.

Николаев отметил, что в городе работает довольно много точек с так называемым "административным ресурсом" — чаще всего такие работают через ИП, потому что так меньше штрафы, без лицензий, они бойкотируют принятые городом меры.

Ресторатор рассказал, что ограничения сказываются на выручке. Так, минимум 50% оборота "в минус". Он добавил, что "с ноября мне стыдно выдавать ребятам зарплату — часы работы сократились вдвое, они уходят или из индустрии, или в эти самые [заведения], имеющие "админ ресурс". Меня тошнит от несправедливости".

Николаев подчеркивает, что не нужно отменять систему QR-кодов. По его мнению, нужно просто дать выполняющему все нормы бизнесу функционировать нормально.

Ранее в Петербурге к ресторанному QR-бойкоту присоединились 150 заведений. Бизнесмен Александр Коновалов написал стихотворение о сложившей ковидной обстановке в городе.

Фото: pexels

